Пять миллиардов похитили при строительстве метро в Алматы - дело передали в суд

Материалы дела о хищении при строительстве новой линии метрополитена в Алматы передали в суд, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение главной транспортной прокуратуры.

В надзорном органе рассказали, что фигуранты дела имели широкие управленческие функции при строительстве новой линии метрополитена Алматы.

"Именно эти полномочия позволили им создать преступные условия и похитить Т5 млрд. Для этого ими организован сбор фиктивных ценовых предложений и на их основе сформирована смета о покупке оборудований по цене выше 10-кратной их стоимости. (...) Уголовное дело направлено в суд", - отметили в прокуратуре на транспорте.

Подозреваемыми по делу проходят бывшее руководство КГП "Метрополитен" и должностные лица подрядных организаций АО "Алматыметрокурылыс" и ТОО "Автоматизация и Технологии Сервис". Фигурантам вменяют пункт 2 части 4 статьи 189 (присвоение или растрата вверенного чужого имущества) и часть 3 статьи 216 (совершение действий по выписке счета-фактуры без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров) УК РК.

Как указывается, похищенные средства обналичивались через "лжепредприятия".

У подозреваемых арестовали три дорогостоящих квартиры, одно офисное помещение в Алматы, земельный участок в Алматинской области, люксовые автомашины, брендовые часы и другие активы.