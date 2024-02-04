Пять лет будут хранить чеки предприниматели без онлайн-ККМ

Пять лет будут хранить товарные чеки и книги учета наличных денег предприниматели, работающие с контрольно-кассовыми машинами (ККМ) без функции фиксации или передачи данных, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу министерства финансов РК.

Министерство финансов Казахстана разработало проект приказа "О внесении изменений в приказ министра финансов РК от 16 февраля 2018 года №208 "О некоторых вопросах применения контрольно-кассовых машин".

Целью проекта приказа является приведение в соответствие с подпунктом 5) пункта 3 статьи 15 Кодекса РК "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" согласно которому с 1 января 2024 года только налогоплательщики, применяющие ККМ без функцией фиксации или передачи данных обязаны хранить в течение пяти лет с даты печати или полного заполнения сменные отчеты, книги учета наличных денег и товарные чеки, а также чеки аннулирования, возврата и контрольные чеки по которым проведены операции аннулирования и возврата.

При этом по налогоплательщикам, применяющим онлайн-ККМ все отчеты и чеки хранятся на сервере Операторов фискальных данных и передаются в налоговые органы в оперативном режиме.

30 января 2024 года проект приказа размещен на интернет-портале открытых нормативных правовых актов. Срок проведения публичного обсуждения до 12 февраля 2024 года.