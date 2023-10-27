Пять человек умерли от отравления угарным газом в Шымкенте

Ролители и трое детей скончались от отравления угарным газом в Шымкенте. Трагедию прокомментировали в компании "КазТрансГаз Аймак", передаёт BaigeNews.kz.

"27 октября поступило сообщение от врача скорой медицинской помощи об отравлении угарным газом, приведшем к смерти пяти человек. При обследовании места происшествия аварийной бригадой выявлено, что настенный отопительный котёл не имел дымоотводящей трубы, корпус котла отсутствовал. Кроме того, котёл был отключён от автоматики, и в помещении не было вентиляционного канала. Настольная газовая плита была соединена с кислородным шлангом длиной около 15 метров. Как выяснилось, ранее газовики отключали этот дом от газоснабжения, так как увидели во время одного из обходов состояние котла. Но владелец самовольно подключился вновь", - сообщили в департаменте по связям с общественностью АО "КазТрансГаз Аймак".