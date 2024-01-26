Пьяный водитель управлял школьным автобусом в СКО

В Северо-Казахстанской области подвели итоги оперативно-профилактического мероприятия "Автобус", одним из акцентов которого было обеспечение безопасности детей при организации подвоза в школы. Полицейские выявили, что учащихся порой доставляли пьяные водители, передаёт BaigeNews.kz.

В Акжарском районе стражи порядка проверили школьный автобус, в салоне которого на момент остановки находились двое учащихся 10 и 12 лет и педагог. От водителя исходил запах спиртного. Медосвидетельствование показало, что он находился в состоянии опьянения.

По факту собран материал по статье 608 Кодекса РК "Об административных правонарушениях". Решением суда 45-летний водитель подвергнут аресту сроком на 15 суток и лишён права управления транспортом на семь лет.