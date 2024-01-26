Пьяный водитель управлял школьным автобусом в СКО
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В Северо-Казахстанской области подвели итоги оперативно-профилактического мероприятия "Автобус", одним из акцентов которого было обеспечение безопасности детей при организации подвоза в школы. Полицейские выявили, что учащихся порой доставляли пьяные водители, передаёт BaigeNews.kz.
В Акжарском районе стражи порядка проверили школьный автобус, в салоне которого на момент остановки находились двое учащихся 10 и 12 лет и педагог. От водителя исходил запах спиртного. Медосвидетельствование показало, что он находился в состоянии опьянения.
По факту собран материал по статье 608 Кодекса РК "Об административных правонарушениях". Решением суда 45-летний водитель подвергнут аресту сроком на 15 суток и лишён права управления транспортом на семь лет.
"Всего за время ОПМ в области выявлено 284 различных нарушения со стороны водителей общественного транспорта. Самые частые - нарушения правил маневрирования и телефонные разговоры за рулём, 47 и 45 фактов соответственно. Кроме того, 25 водителей обслуживали маршруты на транспортных средствах, не прошедших технический осмотр. В состоянии алкогольного опьянения управляли пассажирским транспортом двое водителей", - сообщил и.о. начальника Управления МПС ДП СКО Александр Розбах.
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