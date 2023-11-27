Пьяный водитель притворился пассажиром в Костанайской области
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Сотрудники патрульной полиции в городе Тобыл задержали 34-летнего мужчину, который управлял автомобилем, будучи пьяным, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Костанайской области.
Когда машину остановили полицейские, водитель пересел на переднее пассажирское сиденье и попытался сделать вид, что он — пассажир. При этом в машине, кроме него, никого не было.
Нарушителя привлекли к административной ответственности по статье 608 Кодекса об административных правонарушениях РК "Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или токсикоманического опьянения".
Автомобиль нарушителя отправили на специализированную стоянку. Задержали водителя 25 ноября, а на следующий день Костанайский районный суд назначил ему 20 суток административного ареста. Выяснилось, что мужчина не имеет права на управление автомобилем с 2017 года.
С начала республиканской акции "Правопорядок", которая проходит в Костанайской области, полицейские задержали 25 нетрезвых водителей.
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В Талдыкоргане девушка, которую задержали за управление автотранспортом в алкогольном опьянении, притворилась беременной и представила суду фиктивную медсправку о беременности. Так она пыталась избежать административного ареста, который предусмотрен за вождение автомобиля в пьяном виде.
Семья репатриантов чудом не погибла в сильной аварии, произошедшей в начале ноября прошлого года в Астане. Больше года пострадавшие пытаются добиться наказания для виновника ДТП, но досудебное разбирательство затягивается.
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