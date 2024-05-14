Порядка 1 тысячи грантов для подготовки дорожников выделят в Казахстане

В Казахстане выделят порядка 1 тыс. образовательных грантов для подготовки дорожников, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство транспорта РК.

В результате совместной работы Министерства транспорта, Министерства науки и высшего образования и АО "КаздорНИИ" в Казахстане возрождена отдельная программа бакалавриата по специальности "Транспортное строительство".

"Согласно ранее проведенному анализу, на сегодняшний день в дорожной отрасли не хватает около 1,5 тыс. дипломированных специалистов. Для решения одной из системных проблем кадрового дефицита в автодорожной отрасли на направление по подготовке квалифицированных дорожников в этом году будет выделено порядка 1000 государственных образовательных грантов", - сообщили в ведомстве.

Кроме того, в целях решения проблемы дефицита кадров АО "КаздорНИИ" в прошлом году создан цифровой банк профессионалов дорожной отрасли. База дорожников Jolshy будет содержать информацию всех специалистах дорожной отрасли — от выпускников вузов до ветеранов, работающих на строительстве, в проектировании и в эксплуатации автодорог.

На сегодняшний день ведется работа по заполнению базы и интеграции с другими государственными системами. Запуск базы в эксплуатацию ожидается в ближайшее время.