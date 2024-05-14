Ещё один автобус изменил маршрут в Астане
Сегодня, 16:51
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Сегодня, 16:51Сегодня, 16:51
94Фото: baigenews.kz
В связи с проведением ремонтных работ на одной из улиц Астаны, автобус №57 временно изменил свой маршрут, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Городской центр мониторинга и оперативного реагирования акимата Астаны.
"До завершения ремонтных работ, временно изменена схема движения маршрута № 57. Просим заранее планировать свой маршрут", - сообщили в ТОО "City Transportation Systems".
С измененной схемой движения можно ознакомиться на картинке.
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