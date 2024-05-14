Ещё один автобус изменил маршрут в Астане

В связи с проведением ремонтных работ на одной из улиц Астаны, автобус №57 временно изменил свой маршрут, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Городской центр мониторинга и оперативного реагирования акимата Астаны.

"До завершения ремонтных работ, временно изменена схема движения маршрута № 57. Просим заранее планировать свой маршрут", - сообщили в ТОО "City Transportation Systems".

С измененной схемой движения можно ознакомиться на картинке.