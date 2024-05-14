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Ещё один автобус изменил маршрут в Астане

Сегодня, 16:51
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baigenews.kz Сегодня, 16:51
Сегодня, 16:51
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Фото: baigenews.kz

В связи с проведением ремонтных работ на одной из улиц Астаны, автобус №57 временно изменил свой маршрут, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Городской центр мониторинга и оперативного реагирования акимата Астаны.

"До завершения ремонтных работ, временно изменена схема движения маршрута № 57. Просим заранее планировать свой маршрут", - сообщили в ТОО "City Transportation Systems".

С измененной схемой движения можно ознакомиться на картинке.

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