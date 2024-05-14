Нарушения почти на 26 млн тенге выявил аудит в школе в Мангистауской области

Нарушения почти на 26 миллионов тенге выявили в общеобразовательной школе №6 Мунайлинского района Мангистауской области по итогам государственного аудита, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Высшей аудиторской палаты РК.

Мероприятия в отношении учебного учреждения проведены Комитетом внутреннего государственного аудита Минфина РК. Выявлен ряд нарушений финансового и процедурного характера.

"Установлены факты завышения оплаты труда, необоснованных доплат и премий отдельным сотрудникам, а также неисполнения командировочных заданий и некорректного оформления командировочных документов. Выявлены различные нарушения на общую сумму 25 891,5 тысячи тенге", - сообщили в ВАП.

По итогам госаудита поручено принять меры по возмещению бюджетных средств и восстановлению бухгалтерского учёта, а также рассмотреть ответственность должностных лиц, допустивших нарушения законодательства РК.