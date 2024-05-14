Нарушения почти на 26 млн тенге выявил аудит в школе в Мангистауской области
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Нарушения почти на 26 миллионов тенге выявили в общеобразовательной школе №6 Мунайлинского района Мангистауской области по итогам государственного аудита, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Высшей аудиторской палаты РК.
Мероприятия в отношении учебного учреждения проведены Комитетом внутреннего государственного аудита Минфина РК. Выявлен ряд нарушений финансового и процедурного характера.
"Установлены факты завышения оплаты труда, необоснованных доплат и премий отдельным сотрудникам, а также неисполнения командировочных заданий и некорректного оформления командировочных документов. Выявлены различные нарушения на общую сумму 25 891,5 тысячи тенге", - сообщили в ВАП.
По итогам госаудита поручено принять меры по возмещению бюджетных средств и восстановлению бухгалтерского учёта, а также рассмотреть ответственность должностных лиц, допустивших нарушения законодательства РК.
Самое читаемое
- "Мы приговором довольны" - адвокат Игорь Вранчев
- Я видела в его глазах страх: адвокат Уразбахова о реакции Бишимбаева на приговор
- Я буду инициировать петицию – Айтбек Амангельды возьмётся за проверку доходов семьи Бишимбаевых
- Через 24 года Бишимбаеву уже будет 68 лет: адвокаты и брат Салтанат Нукеновой согласны с приговором
- Брат Салтанат Нукеновой поблагодарил присяжных заседателей