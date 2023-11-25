Автоледи притворилась беременной, чтобы избежать ареста в Талдыкоргане
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24-летняя жительница Талдыкоргана, задержанная ранее за управление автотранспортом в алкогольном опьянении, представила суду фиктивную медсправку о беременности. Тем самым девушка пыталась избежать адмареста, предусмотренного казахстанским законодательством за подобное правонарушение, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.
Факт обмана суда, выразившийся в использовании фиктивного документа, был выявлен в ходе прокурорской проверки.
Напомним, 24-летнюю автоледи за рулем автомашины Haval в сильном алкогольном опьянении задержали патрульные полицейские. Медосвидетельствование подтвердило нетрезвое состояние девушки. В отношении правонарушительницы составили протокол по ст. 608 КРКоАП.
Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде ареста на 15 суток и лишения водительских прав на 7 лет. Однако, в суде она представила медсправку о беременности, что позволяло ей избежать наказания в виде ареста.
Попытка избежать адмнаказания еще более усугубило положение девушки, которой теперь грозит ответственность, предусмотренная уголовным законодательством.
По факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 385 УК РК. Статья предусматривает наказание в виде крупного денежного штрафа, исправительных работ, привлечения к общественным работам, либо ареста до 40 суток.
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