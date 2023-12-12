Пьяный водитель опрокинул большегруз в области Абай

Грузовая машина Volvo с прицепом слетела в кювет в области Абай и опрокинулась. Оказалось, что ею управлял пьяный водитель, передаёт BaigeNews.kz.

ДТП произошло 11 декабря около 22:00.

"46-летний мужчина, управляя автотранспортом Volvo с прицепом, двигался по трассе "Алматы – Усть-Каменогорск". На 715-м километре дороги он не учёл особенности груза и скоростной режим и совершил опрокидывание транспортного средства. Водитель не пострадал. Проведенное медосвидетельствование на состояние алкогольного опьянения показало положительный результат", - сообщили в полиции.

В отношении мужчины составлен административный протокол по части 1 статьи 608 КоАП РК - “Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения”. Ему грозит арест на 15 суток и лишение прав на семь лет.