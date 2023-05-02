Пьяный водитель на неисправном автобусе въехал в забор частного дома в Усть-Каменогорске

Фото: yk-news.kz

Мужчине, находившемуся за забором, пришлось обратиться в больницу за медицинской помощью.

28 апреля в посёлке Мирном произошло ДТП. 51-летний водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с рулевым управлением, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на YK-news.kz.

Автобус врезался в забор частного дома, его жильцу пришлось обратиться за медицинской помощью в больницу.

По факту автоаварии составлен административный протокол по части 3 статьи 608 КоАП. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

В ТОО "Центр управления пассажирскими перевозками" добавили, что автобус в этот день не курсировал на линии, поскольку был технически неисправен. Пассажиров в салоне не было, пострадавших нет.