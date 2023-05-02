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Сегодня, 15:59
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72Фото: yk-news.kz
Пьяный водитель на неисправном автобусе въехал в забор частного дома в Усть-Каменогорске
Мужчине, находившемуся за забором, пришлось обратиться в больницу за медицинской помощью.
28 апреля в посёлке Мирном произошло ДТП. 51-летний водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с рулевым управлением, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на YK-news.kz.
Автобус врезался в забор частного дома, его жильцу пришлось обратиться за медицинской помощью в больницу.
По факту автоаварии составлен административный протокол по части 3 статьи 608 КоАП. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
В ТОО "Центр управления пассажирскими перевозками" добавили, что автобус в этот день не курсировал на линии, поскольку был технически неисправен. Пассажиров в салоне не было, пострадавших нет.
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