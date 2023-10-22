Пьяный мужчина с ружьём мешал спать жителям Павлодара

Мужчину заметили ночью, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

На компанию, которая мешала спать, пожаловались жители дома по улице Камзина. Они сообщили, что около подъезда выпивают мужчины. К дому прибыл войсковой наряд воинской части 5512. Они проверили документы у мужчин.

Подозрение у гвардейцев вызвала чёрная сумка одного из отдыхающих. В итоге оказалось, что 36-летний мужчина носил с собой гладкоствольное ружьё марки "Байкал".

Нарушавших покой жителей дома задержали и отправили в Северный отдел полиции. Правоохранители выяснили, что одного из мужчин ранее привлекали к уголовной ответственности.