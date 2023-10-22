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Пьяный мужчина с ружьём мешал спать жителям Павлодара

Сегодня, 03:18
АВТОР
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pavlodarnews.kz Сегодня, 03:18
Сегодня, 03:18
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Фото: pavlodarnews.kz

Мужчину заметили ночью, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

На компанию, которая мешала спать, пожаловались жители дома по улице Камзина. Они сообщили, что около подъезда выпивают мужчины. К дому прибыл войсковой наряд воинской части 5512. Они проверили документы у мужчин.

Подозрение у гвардейцев вызвала чёрная сумка одного из отдыхающих. В итоге оказалось, что 36-летний мужчина носил с собой гладкоствольное ружьё марки "Байкал".

Нарушавших покой жителей дома задержали и отправили в Северный отдел полиции. Правоохранители выяснили, что одного из мужчин ранее привлекали к уголовной ответственности.

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