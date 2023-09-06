Полиция Аралтобе задержала пьяного стрелка, ранившего сельчан

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в нанесении огнестрельных ранений жителям поселка Аралтобе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДП ЗКО.

"Департаментом полиции был введен план "Перехват" и ориентирован весь личный состав полиции региона. В результате установлен и задержан подозреваемый, который водворен в изолятор временного содержания. Орудие преступления изъято и приобщено к материалам дела", - говорится в сообщении.

Начато досудебное расследование по статье 24 ч. 3, 99 ч. 1 УК по факту покушения на убийство.

Напомним, вчера, 5 сентября между главой крестьянского хозяйства, находившимся в состоянии алкогольного опьянения, и его односельчанином возникла ссора, которая переросла в драку.

"В ходе выяснения отношений глава хозяйства достал из своего автомобиля охотничье ружье, зарегистрированное на супругу, и произвел несколько выстрелов в направлении оппонента.

В результате житель поселка получил огнестрельное ранение в область нижних конечностей. Кроме этого, огнестрельное дробовое ранение получили 59-летняя местная жительница и ее малолетняя внучка.

После совершения особо тяжкого преступления подозреваемый скрылся с места происшествия на своей автомашине", - сообщили в полиции.