Пьяный мужчина проник в посольство Узбекистана в Астане и устроил погром

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В Астане суд вынес решение по делу о уничтожении имущества посольства Узбекистана, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщает пресс-служба Алматинского районного суда, обвиняемый в январе 2022 года в состоянии алкогольного опьянения проник в здание посольства Узбекистана, где умышленно уничтожил и повредил имущество. В результате посольству причинён материальный ущерб в крупном размере.

Вина подсудимого подтверждена совокупностью исследованных доказательств, видеозаписью с камер наблюдения. Отягчающим вину обстоятельством признано совершение уголовного правонарушения в состоянии алкогольного опьянения.

Суд признал обвиняемого виновным по пункту 5 части 2 статьи 202 УК РК и приговорил к трём годам лишения свободы. С осуждённого в пользу посольства Узбекистана взыскана сумма материального ущерба. Ему назначено принудительное лечение от алкоголизма по месту отбывания наказания.

Приговор суда вступил в законную силу.