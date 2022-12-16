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Пьяный мужчина проник в посольство Узбекистана в Астане и устроил погром
В Астане суд вынес решение по делу о уничтожении имущества посольства Узбекистана, передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщает пресс-служба Алматинского районного суда, обвиняемый в январе 2022 года в состоянии алкогольного опьянения проник в здание посольства Узбекистана, где умышленно уничтожил и повредил имущество. В результате посольству причинён материальный ущерб в крупном размере.
Вина подсудимого подтверждена совокупностью исследованных доказательств, видеозаписью с камер наблюдения. Отягчающим вину обстоятельством признано совершение уголовного правонарушения в состоянии алкогольного опьянения.
Суд признал обвиняемого виновным по пункту 5 части 2 статьи 202 УК РК и приговорил к трём годам лишения свободы. С осуждённого в пользу посольства Узбекистана взыскана сумма материального ущерба. Ему назначено принудительное лечение от алкоголизма по месту отбывания наказания.
Приговор суда вступил в законную силу.
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