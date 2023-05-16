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рixabay Сегодня, 00:37
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Сегодня, 00:37
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Фото: рixabay

Пьяный мужчина избил школьника в Талдыкоргане

Полиция задержала пьяного мужчину, избившего подростка в Талдыкоргане, передаёт BaigeNews.kz.

14 мая в городскую полицию обратилась 46-летняя женщина, заявившая об избиении своего 14-летнего сына неизвестным взрослым мужчиной. Обидчиком подростка оказался 23-летний житель пригородного села Балпык би.

"Мужчина находился в сильном алкогольном подпитии, в связи с чем задержанного поместили в местный медвытрезвитель. По факту начато досудебное расследование, предусмотренное статьё "Хулиганство",  - сообщает Polisia.kz.

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Сегодня, 00:37
251
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