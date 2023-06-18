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скриншот с видео МЧС Сегодня, 13:12
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Сегодня, 13:12
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Фото: скриншот с видео МЧС

Пьяный астанчанин спрыгнул в Есиль с пешеходного моста

Столичным спасателям пришлось выручать пьяного астанчанина, который решил спрыгнуть в воду с пешеходного моста, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК

Странного отдыхающего заметили сотрудники подразделения Оперативно-спасательного отряда ДЧС, которые патрулировали реку Есиль на катере. Инцидент произошёл сегодня в 11:45.

"Мужчина в возрасте 35-40 лет спрыгнул с пешеходного моста "Серуен" и мог утонуть, купаясь в нетрезвом состоянии", — рассказали спасатели.

 

 

Видео: t.me/qr_tjm
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Сегодня, 13:12
40
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