Пьяный астанчанин спрыгнул в Есиль с пешеходного моста

Фото: скриншот с видео МЧС

Столичным спасателям пришлось выручать пьяного астанчанина, который решил спрыгнуть в воду с пешеходного моста, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Странного отдыхающего заметили сотрудники подразделения Оперативно-спасательного отряда ДЧС, которые патрулировали реку Есиль на катере. Инцидент произошёл сегодня в 11:45.