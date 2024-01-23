Пьяные водители, лихачи и нелегалы: 1150 нарушений за день выявили благодаря операции "Автобус"

Всего за один день республиканской операции “Автобус”, проводимой МВД, выявлено более 1100 нарушений ПДД, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"При надзоре за дорожным движением выявлено 1 150 нарушений ПДД, совершённых водителями общественного транспорта. В том числе пять фактов управления транспортом в состоянии алкогольного опьянения, четыре – выездов на встречную полосу, четыре – нарушений режима труда и отдыха, 89 – нарушений законодательства об обязательном страховании, 26 – фактов не прохождения предрейсового осмотра, 159 – не прохождения технического осмотра, 21 – превышение скорости, 309 – пользований телефоном при управлении транспортом, 311 – нарушений правил маневрирования, 37 – превышение норм выбросов загрязняющих веществ, 94 – нарушение правил перевозок пассажиров, багажа и грузов, 27 фактов нелегальной перевозки пассажиров, в том числе такси – 23", - сообщили в МВД.

Стражи порядка закрыли четыре несанкционированных стоянки, не отвечающих требованиям безопасности дорожного движения, провели осмотр около 800 автобусов, выявили 61 незаконно переоборудованный автобус.

К административной ответственности привлекли 22 должностных лица автобусных парков.

В проведении профилактического мероприятия “Автобус” задействовано более 8,3 тысячи сотрудников полиции, представители местных исполнительных органов и общественность.





