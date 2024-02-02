Пьяную автоледи без прав задержали в Астане

В Астане полицейские остановили автомобиль, которым управляла лишенная водительских прав горожанка в состоянии алкогольного опьянения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на столичный департамент полиции.

В полиции рассказали, что стражи порядка остановили нарушительницу на пересечении улиц Сыганак и Акмешит.

Медицинское освидетельствование показало, что водитель управляла машиной в состоянии алкогольного опьянения легкой степени.

Также полицейские установили, что за езду в нетрезвом виде эту женщину лишили прав в июне 2021 года, но несмотря на отсутствие прав она снова села за руль пьяной.