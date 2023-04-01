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  • Пьяного водителя на служебном грузовике "Казпочты" задержали под Кызылордой
kolesa.ru Сегодня, 21:12
178
Сегодня, 21:12
178
Фото: kolesa.ru

Пьяного водителя на служебном грузовике "Казпочты" задержали под Кызылордой

КамАЗ с подозрительным водителем задержали патрульные на трассе республиканского значения Самара – Шымкент, на территории Казалинского района Кызылорды, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegtam-канал МВД РК.

Медицинское освидетельствование показало, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения средней степени тяжести. Кроме того, выяснилось, что служебная автомашина принадлежит учреждению "Казпочта". 

"В отношении водителя, жителя города Алматы, составлен административный протокол по части 1 статьи 608 КоАП РК, грузовой автомобиль водворен на штрафстоянку. Водитель взят под административный арест", — сообщили в полиции.

Видео: t.me/POLICE_of_KZ
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Сегодня, 21:12
178
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