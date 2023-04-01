Пьяного водителя на служебном грузовике "Казпочты" задержали под Кызылордой

Фото: kolesa.ru

КамАЗ с подозрительным водителем задержали патрульные на трассе республиканского значения Самара – Шымкент, на территории Казалинского района Кызылорды, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegtam-канал МВД РК.

Медицинское освидетельствование показало, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения средней степени тяжести. Кроме того, выяснилось, что служебная автомашина принадлежит учреждению "Казпочта".