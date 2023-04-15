  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo

Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • Пьяного мужчину спасли от прыжка с четвёртого этажа в Атырау
kazlenta.kz Сегодня, 17:13
228
Сегодня, 17:13
228
Фото: kazlenta.kz

Пьяного мужчину спасли от прыжка с четвёртого этажа в Атырау

Мужчина пытался спрыгнуть с четвёртого этажа многоэтажки в микрорайоне Нурсая в Атырау, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

О попытке суицида горожане сообщили в полицию. 

"Мужчина, 1994 года рождения, спасён в результате оперативных действий полицейских. В результате медицинского освидетельствования установлено, что он находился в состоянии алкогольного опьянения", — сообщили в полиции.

В ведомстве также поделились видео момента спасения.

 

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 17:13
228
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх