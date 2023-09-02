  • 2 Сентября, 02:35
  • BAIGENEWS
Президент Казахстана назначил новых помощников
Осенний призыв стартовал в Казахстане
Зульфия Сулейменова освобождена от должности министра экологии РК
Экс пресс-секретарь Токаева назначен на новую должность
Аида Балаева освобождена от должности заместителя руководителя АП
Село в Акмолинской области закрыли на карантин
Медосвидетельствование водителей в Казахстане переводят в электронный формат
Глубокая переработка мяса, молока и зерна: Токаев определил приоритетные направления для АПК
Освоение залежей редкоземельных металлов Токаев объявил приоритетной задачей
Таможенные сборы за доставку посылок из-за рубежа отменили в Казахстане
"Тобол" потерпел разгромное поражение и вылетел из Лиги Конференций
Тушить пожар в Наурузумском заповеднике помогают силы трех регионов РК
Смерть роженицы в Жанаозене: врачи получили строгий выговор
Казахстанского теннисиста подозревают в договорных матчах
В Астане резко выросла активность на рынке жилья

Пьяного иностранца лишили водительских прав в Павлодарской области

Сегодня, 01:03
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
pixabay.com / иллюстративное фото Сегодня, 01:03
Сегодня, 01:03
154
Фото: pixabay.com / иллюстративное фото

Иностранца лишили водительских прав за вождение в пьяном виде в Павлодарской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz

В регионе провели ОПМ "Правопорядок", в результате которого полицейские выявили 1224 правонарушения. В том числе стражами правопорядка пресечено 19 фактов управления транспортом в состоянии опьянения.

К примеру, в ходе ночных патрулирований в селе Тереңкөл задержана автомашина Lexus RX 300 под управлением гражданина Германии, имеющего вид на жительство, который, приехав в гости в село Тереңкөл, по результатам медицинского освидетельствования управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения средней степени.

"По данному факту в отношении задержанного возбуждено административное производство по статье 608 часть1 КоАП РК. Решением районного суда правонарушителю назначено наказание в виде ареста сроком на 15 суток и лишение прав на семь лет", – сообщил начальник местной полицейской службы Берик Каткенов.

Самое читаемое

Наверх