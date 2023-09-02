Пьяного иностранца лишили водительских прав в Павлодарской области

Иностранца лишили водительских прав за вождение в пьяном виде в Павлодарской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В регионе провели ОПМ "Правопорядок", в результате которого полицейские выявили 1224 правонарушения. В том числе стражами правопорядка пресечено 19 фактов управления транспортом в состоянии опьянения.

К примеру, в ходе ночных патрулирований в селе Тереңкөл задержана автомашина Lexus RX 300 под управлением гражданина Германии, имеющего вид на жительство, который, приехав в гости в село Тереңкөл, по результатам медицинского освидетельствования управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения средней степени.

"По данному факту в отношении задержанного возбуждено административное производство по статье 608 часть1 КоАП РК. Решением районного суда правонарушителю назначено наказание в виде ареста сроком на 15 суток и лишение прав на семь лет", – сообщил начальник местной полицейской службы Берик Каткенов.