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zeit.de Сегодня, 02:15
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Фото: zeit.de

Путин дал российское гражданство Эдварду Сноудену

Президент России Владимир Путин дал российское гражданство бывшему сотруднику Агентства национальной безопасности США (АНБ) Эдварду Сноудену, передаёт BaigeNews.kz.
 
Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации. В списке из 72 лиц, получивших гражданство РФ, значится и Сноуден. 

Как пишет BBC, бывший сотрудник Агентства национальной безопасности подал заявление на российское гражданство ещё в ноябре 2020 года.

В России Сноуден находится с июня 2013 года. В августе 2014 года он получил вид на жительство на три года, в 2017 году он был продлён. В конце октября 2021 года Сноуден получил бессрочный вид на жительство в России.

Сноуден передал журналистам газет Washington Post и Guardian информацию о масштабной слежке, которой занималась АНБ. Затем он вылетел в Гонконг, а оттуда в Москву. В московском аэропорту Шереметьево он больше месяца сидел в транзитной зоне. В США ему заочно предъявили обвинения в шпионаже и похищении госсобственности. За разглашение секретных сведений ему грозит до 30 лет тюрьмы.

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#гражданство #Россия #Владимир Путин
Журналист
Сегодня, 02:15
116
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