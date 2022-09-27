Путин дал российское гражданство Эдварду Сноудену

Как пишет BBC, бывший сотрудник Агентства национальной безопасности подал заявление на российское гражданство ещё в ноябре 2020 года.

В России Сноуден находится с июня 2013 года. В августе 2014 года он получил вид на жительство на три года, в 2017 году он был продлён. В конце октября 2021 года Сноуден получил бессрочный вид на жительство в России.