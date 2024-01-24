Путевки рыбакам и охотникам будут выдавать по новым правилам

Министр экологии и природных ресурсов РК подписал приказ, об изменении правил выдачи путевок рыбакам и охотникам, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Телеграм-канал "Юрист "Параграф".

Так же утверждены новые типовые формы путевок. Соответствующий приказ вводится в действие со 2 февраля 2024 года

Путевка выдается охотхозяйством физлицам по их обращению (устному или письменному), для посещения закрепленных охотничьих угодий с целью добывания объектов животного мира при наличии разрешения на пользование животным миром.

Путевка выдается в бумажном или в электронной форме, при наличии разрешения на пользование животным миром субъектом рыбного хозяйства физическим лицам по их обращению устно, а также в бумажной или электронной форме для посещения закрепленных рыбохозяйственных водоемов и (или) участков с целью изъятия рыбных ресурсов и других водных животных.

В случае обращения физического лица за получением путевки в электронном формате она формируется автоматически и направляется в его личный кабинет и (или) на его электронную почту (при наличии).

Срок действия путевки для охоты устанавливает субъект охотничьего хозяйства согласно правилам охоты, утверждаемых в соответствии с подпунктом 57) пункта 1 статьи 9 Закона и внутреннего регламента охотничьего хозяйства.