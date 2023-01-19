"Пусть это будет началом изменений в жизни". Как проходят крещенские купания в Астане

Фото: BaigeNews.kz / Артём Чурсинов

В ночь с 18 на 19 января православные празднуют Крещение Господне. Во всех регионах Казахстана для желающих окунуться в священную воду подготовили специально оборудованные места.

Как крещенские купания проходят в Астане, читайте в материале BaigeNews.kz.

Специально оборудованные проруби для крещенских купаний в Астане открыли на правом и левом берегу реки Есиль. Открыли праздник - крёстный ход и освящение проруби. Несмотря на мороз, желающих окунуться в прорубь было немало. Причём, что характерно для Казахстана в религиозные праздники, были представители разных вероисповеданий. И причины для того, чтобы окунуться в купель, у каждого были свои.

К примеру, 18-летний Даниэль решил, что купание в святой ледяной воде станет точкой отсчёта для изменений в его жизни.

"Раньше я купался без каких-либо мыслей, просто хотелось. Но в последние годы перестал. А сейчас у меня в жизни неприятные ситуации происходят, я хочу начать жизнь с чистого листа, а это купание сделать точкой отсчёта. Хочу, чтобы это действие стало началом изменений в моей жизни. Впервые я окунулся в 15 лет. Тогда это было с родителями, они меня приводили. А сейчас я даже никого не предупреждал. Решил сам это сделать. Холод толком не чувствуется. Людям в возрасте, я думаю, не стоит рисковать. Я пока молодой, вот купаюсь. Я вообще никак не готовился. Я сам спортсмен. Хотя сомнения были, когда стоял в раздевалке, думал, стоит или не стоит, вдруг что-то случится, но всё-таки решился. Пусть это будет началом нового", - с надеждой поделился молодой человек.

Мужчине по имени Нурахмет этот ритуал тоже помогает в моральном плане.

"Я купался. Но был перерыв в два года. Во время ковида оказывается тоже прорубь была. Просто ввели в заблуждение. Ныряю я уже четвёртый год. Вера у всех должна быть, и у меня есть. Бог у нас один для всех. Тем, кто планирует купаться, нужна сила духа. Я вообще не закаливаюсь. Просто захожу", - признался мужчина.

Денис тоже пропустил пару купаний. Причиной в прошлом году стали январские события.

"Настроение классное. Два года нам не давали. В прошлом году запретили из-за январских событий. Я купаюсь уже давненько. Моржи мы с супругой. Завтра она пойдёт, но уже с банькой. Мы каждый год вместе ныряем, стараемся. Нужно просто расслабиться, рискнуть, можно даже не готовиться. Бывают, конечно, противопоказания, но это в единичных случаях", - советует мужчина.

Николай окунается вот уже 10 лет.

"Я уже лет 10 окунаюсь. Погода сейчас хорошая. Ведь, когда тепло, вода не очень. А вот когда мороз, вода бодряковая! Смотрите по своему здоровью, но считаю, что купаться нужно всем!" - отметил Николай.

Игилик - мусульманин. Окунаться в прорубь пришёл вместе с другом.

"Друг позвонил, говорит, давай пойдём нырнём. Мы вообще не готовились. Но я окунаюсь уже не первый раз. Это моё желание, полезно для здоровья", - отметил молодой человек.

На месте купаний дежурят сотрудники МЧС, полиции и скорой помощи. В МЧС отмечают, что купели оборудованы для людей с полным соблюдением правил техники безопасности.