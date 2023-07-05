Пункты пропуска закроют на время на казахстанско-китайской границе

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6 июля не будут работать автомобильные пункты пропуска на границе Казахстана и Китая, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Комитет государственных доходов.

"В связи с празднованием Дня столицы Республики Казахстан 6 июля 2023 года пропуск лиц, транспортных средств и грузов в автомобильных пунктах пропуска на казахстанско-китайской границе осуществляться не будет", - сказано в сообщении пресс-службы ведомства.

Железнодорожные пункты пропуска на казахстанско-китайской границе продолжат функционировать в штатном режиме.

Перевозчиков и всех желающих пересечь границу просят заранее планировать маршрут с учётом введённых ограничений.