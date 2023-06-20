Пункты пропуска закроют на границе Казахстана с КНР

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Пункты пропуска на границе с КНР будут временно закрыты. Об этом сообщили в пограничной службе КНБ РК, передаёт BaigeNews.kz.

"В соответствии с соглашением между правительством РК и правительством КНР "О пунктах пропуска через казахстанско-китайскую государственную границу", в связи с празднованием в КНР "Праздника драконьих лодок (Дуань У)" пропуск лиц, транспортных средств, грузов и товаров в автомобильных пунктах пропуска на казахстанско-китайской границе 22 июня осуществляться не будет", - говориится в сообщении.

При этом железнодорожные пункты пропуска будут работать в штатном режиме.