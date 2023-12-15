Пункты пропуска на казахстанско-китайской границе закроют на несколько дней

В Минфине обратились к гражданам, желающим пересечь границу с Китаем, передаёт BaigeNews.kz.

"Комитет государственных доходов в целях недопущения скоплений перед пунктами пропуска информирует перевозчиков и иных лиц, намеревающихся пересечь госграницу, о необходимости заранее планировать маршруты перевозок с учетом погодных условий и прибывать к пунктам пропуска в забронированную дату", - сказано в сообщении пресс-службы ведомства.

Пропуск грузовых авто на казахстанско-китайской границе осуществляется посредством бронирования даты перемещения в автоматизированной системе электронной очереди CarGoRuqsat.

"Также сообщаем, что в соответствии с соглашением между двумя государствами в связи с празднованием Дня Независимости Республики Казахстан 16-17 декабря 2023 года и Нового года 1-2 января 2024 года пропуск лиц, транспортных средств и грузов в автомобильных пунктах пропуска на казахстанско-китайской границе осуществляться не будет", - говорится в релизе.