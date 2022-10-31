Пункт пропуска закроют на границе Казахстана с Узбекистаном

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Пункт пропуска "Капланбек" на казахстанско-узбекской границе закроют с 1 декабря, передаёт BaigeNews.kz.

Это предусмотрено Дорожной картой по реконструкции и модернизации пунктов пропуска, утверждённой правительствами Казахстана и Узбекистана.

"Стороны договорились о полном закрытии с 1 декабря 2022 года пунктов пропуска "Капланбек" (РК) - "Зангиота" (РУ) в период их реконструкции. Будет проведено расширение с двух до шести полос движения, увеличена пропускная способность пункта пропуска "Капланбек" с 200 до 1000 транспортных средств в сутки, сокращено время прохождение границы до 25 минут", - сообщили в Комитете госдоходов.

Кроме того, планируется автоматизация всего цикла перемещения транспортных средств в пункте пропуска. Для этого будут использованы единые сквозные автоматизированные коридоры технического контроля для безостановочного движения машин, что позволит исключить коррупционные риски.

Комитет госдоходов оповестил государства-члены Евразийского экономического союза и крупных перевозчиков о неоходимости перераспределения потока транспортных средств и физических лиц на другие пункты пропуска - "Казыгурт", "Жибек жолы", "Б.Конысбаева", "Атамекен", "Сырдария" и "Целинные".