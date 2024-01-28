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Публиковать имена коррупционеров планируют в Казахстане

Сегодня, 05:48
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BaigeNews.kz Сегодня, 05:48
Сегодня, 05:48
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Фото: BaigeNews.kz

Публичный реестр коррупционеров может появиться в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Kazinform.

Создание публичного реестра коррупционеров предусматривается в проекте закона по вопросам противодействия коррупции. Также предлагается введение уголовной ответственности за предложение и обещание, а также дачу согласия на получение, просьбу или требование взятки. В целом поправки вносятся в три кодекса и пять законов, сопутствующим проектом – в Административный кодекс.

Поправки обсудили члены общественной палаты при мажилисе совместно с парламентариями и экспертами. 

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