Птицей года 2024 в Казахстане объявлена сплюшка

Двадцатый раз в Казахстане объявляется кампания "Птица года", стартовавшая в 2006 году. Цель кампании — обратить внимание общественности на проблемы охраны птиц. Вид, который в результате объявляется птицей года, выбирается путём голосования орнитологами Союза охраны птиц Казахстана и АСБК (Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Нашу газету".

Поначалу предполагалось, что звания птицы года будут удостаиваться редкие виды, но очень быстро концепция кампании претерпела изменения и птицей года стали иногда выбирать тех, кто попроще, в список нуждающихся в охране не входит, да и вообще встречаются буквально на каждом шагу.

Так в реестре удостоенных почётного звания оказались краснокнижные стерх, серпоклюв, гусь-пискулька, сокол-балобан и всюду попадающиеся на глаза домовый воробей, большая синица, обыкновенный скворец. В общем, пернатая компания подобралась весьма пёстрая в прямом и переносном смысле, ясно одно: вовсе не охранный статус служит критерием выбора.

В этом году голоса орнитологов разделились между чёрным дроздом и сплюшкой. Победила сплюшка.

Это одна из самых мелких сов, распространена она довольно широко, водится и в нашей области, входя список гнездящихся у нас видов.

В Костанайском областном историко-краеведческом музее уже стало традицией в марте делать мини-выставку про птицу года. Обычно это небольшой стенд с фотографиями и краткой информацией про птицу года. Располагали стенд всегда в холле главного корпуса музея, чтобы ознакомиться с интересной и полезной информацией могли все посетители. В этом году музей закрыт на ремонт и мини-выставку разместили на втором этаже выставочного зала отдела изобразительных искусств, в народе называемого картинной галерей. Стенд установили в малом зале, по соседству с картинами Абылхана Кастеева и экспозицией к 70-летию начала освоения целины.

Сплюшку легче услышать, чем увидеть. Кстати, своё название этот вид сов получил из-за брачной песни самца, в которой некоторым чудится слово "сплю-ю-ю". Вне брачного периода сплюшки издают посвист, в орнитологической литературе обозначаемый как "фью-ю" или "тью-ю". Научный сотрудник музея Андрей Андрющенко встречал сплюшек в Аракагайском бору, в окрестностях лагеря "Орлёнок", во время одного из полевых выездов.

"По ночам возле "Орлёнка" регулярно разносился посвист сплюшки, такой основательный, с расстановкой, с интервалами, – рассказывает Андрей Валентинович. – У меня в том выезде была задача изучения энтомофауны, для чего надо было наловить побольше насекомых. Самый эффективный способ ловли – ночью на свет. В одну из таких рабочих ночей даже подвергся нападению сплюшки. Они же преимущественно насекомоядные, особенно любят жуков, летающих по ночам, всяких хрущей, водолюбов, ночных бабочек тоже ловят. Вот какая-то сплюшка и сообразила, что рядом с ловцом насекомых добыть себе вкусного жука куда легче. Я уж собрался снять с освещённой стены хруща, протянул к нему руку и тут, будто пуля, пролетела сплюшка, схватила добычу и была такова. Это был единственный раз, когда я хоть мельком увидел сплюшку, за все годы экспедиций. И не потому, что их не было вокруг, разумеется были, но они большие мастера становиться совершенно незаметными. Возможно, я проходил мимо сплюшек десятки раз, но не видел".

Список видов, названных "Птицей года" в Казахстане: