Птицефабрику по цене шести Boeing начали строить в Алматинской области

Крупнейшую птицефабрику в Центральной Азии собираются строить в Алматинской области, передаёт BaigeNews.kz.

Ввод в эксплуатацию первой очереди птицефабрики "Жетысу" запланирован на 2027 год, вторая очередь начнёт работу в 2029 году.

Проектная мощность предприятия составит 240 тысяч тонн мяса птицы в год. За счёт запуска производственного объекта в регионе будет создано более семи тысяч рабочих мест.

"Алматинская птицефабрика станет одним их самых технологичных и автоматизированных предприятий региона и позволит обеспечить продовольственную безопасность страны, сократив импорт. Строительство и запуск производства даст мультипликативный эффект на экономику области – это увеличение занятости населения, развитие смежных и локальных производств и услуг, вроде выпуска упаковок или предоставления различных сервисов от транспорта до клининга. Работа новой птицефабрики отразится на социальной среде и внесёт вклад в развитие инфраструктуры региона в целом", - сообщил генеральный директор холдинга AITAS, в состав которого входит Алматинская птицефабрика "Жетісу", Руслан Ильницкий.

По его словам, общий объём инвестиций в течение запуска двух очередей составит 270 миллиардов тенге или 600 миллионов долларов.

В рамках строительства птицефабрики будет возведено 384 птичника, кормозавод, элеватор для хранения 30 000 тысяч тонн зерна, инкубатор и другие объекты.

Кроме того, появятся два завода по переработке птицы, общая производительность которых составит 24 000 голов в час от приёмки живой птицы до отгрузки готовой замороженной и охлажденной продукции.

Внимание в холдинге уделяют строительству при птицефабрике цеха по производству мясокостной муки из боенских отходов и отходов мясного производства.

Пока же проводится работа над технико-экономическим обоснованием объекта и планируется старт разработки рабочего проекта.