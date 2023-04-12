Псевдоучёные рассматривают госфинансирование науки как "бесплатную кормушку" — Токаев

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Президент Казахстана поручил сформировать в стране широкую сеть научных учреждений для системного развития университетской науки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Aqorda. Касым-Жомарт отметил, что при этом стоит учесть опыт работы печально известного холдинга "Парасат", все выделенные средства для которого ушли в песок, а бывший руководитель получил американское гражданство и покинул страну.

Для этого в регионах должны быть созданы центры академического превосходства, в том числе технопарки, инжиниринговые хабы, лаборатории. При этом важно учесть региональные особенности, а также приоритеты научно-технологического и экономического развития.

"Отдельно хочу сказать, что государственное финансирование науки не должно рассматриваться учёными, а скорее всего – псевдоучеными, в качестве "бесплатной кормушки". Для вас не секрет, что под финансовые гранты зачастую подгоняются соответствующие проекты, не имеющие актуального научного значения. Например, печальный опыт научного холдинга "Парасат". Все выделенные средства ушли в песок, а его бывший руководитель, доктор химических наук, получил американское гражданство и вместе с семьёй благополучно покинул страну. Количество исследовательских университетов в стране следует последовательно увеличивать. Нужно продолжить практику открытия филиалов ведущих зарубежных вузов", — сказал президент.

По словам Токаева, Казахстану следует начать реализацию комплексного плана по открытию сильных научных центров и институтов естественно-научного, инженерно-технологического и социально-гуманитарного профиля.

"Вместе с тем очень важно провести анализ эффективности деятельности существующих НИИ, усовершенствовать подходы к их работе для того, чтобы они стали привлекательными для молодых учёных. Принципиальное значение имеет подготовка научных кадров. На сегодняшний день ключевой движущей силой научных исследований в университетах выступают докторанты. При этом они составляют менее одного процента от общего числа обучающихся в наших вузах. Поручаю уполномоченным органам довести набор в докторантуру до приемлемой цифры. Думаю, что пять тысяч – это нормальная цифра. Прошу министерство ещё раз вернуться к этому вопросу, определить точную количественную категорию и принять соответствующие решения", — отметил президент.

Статус учёных также будет последовательно повышаться. будет усилена их социальная защищённость. С этой целью будет в 1,5 раза увеличена доплата за учёные степени и звания сотрудников вузов и научных организаций.

"В то же время всё же нужно отделять зёрна от плевел. Есть настоящие учёные, которым надо помогать и, прежде всего, материально. Но есть и учёные, о которых я позже буду говорить, люди с научными званиями, которые к науке не имеют никакого отношения. Только за счёт административной политической должности они смогли получить эти звания. Поэтому давайте отделим их от настоящих учёных. Лучше увеличим финансирование настоящих учёных за счёт тех, кто просто "примазались" к науке", — сказал глава государства.