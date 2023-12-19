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Прямые рейсы из Куала-Лумпура в Алматы запустят в марте

Сегодня, 11:21
АВТОР
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AirAsia X Сегодня, 11:21
Сегодня, 11:21
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Фото: AirAsia X

Малазийская компания "AirAsia X" в марте 2024 года запустит рейс по маршруту "Куала-Лумпур – Алматы – Куала-Лумпур", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АО "НК "KAZAKH INVEST".

Сообщается, что в марте 2024 года компания "AirAsia X"  впервые откроет прямое авиасообщение между Казахстаном и Малайзией.

Благодаря рейсу "Куала-Лумпур – Алматы – Куала-Лумпур" начительно упростится доступ казахстанцев к основным экономическим и туристическим рынкам Юго-Восточной Азии. Также новый рейс окажет позитивное влияние на рост деловой активности и культурно-гуманитарных связей, увеличение торговли, расширение инвестиционного сотрудничества и привлечение туристского потока в Казахстан.

Отмечается, что компания "AirAsia X" совершает авиаперелеты в 25 стран мира.

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