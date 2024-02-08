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Прямой рейс между Астаной и Батуми возобновят в июне

Сегодня, 12:49
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Прямой рейс между Астаной и Батуми возобновят в июне Сегодня, 12:49
Сегодня, 12:49
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С июня 2024 года возобновится прямое авиасообщение между Астаной и Батуми, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство транспорта РК.

В ведомстве сообщили, что авиакомпания SCAT с 8 июня планирует возобновить авиасообщение по маршруту Астана – Батуми. Компания будетсовершать два рейса в неделю.

"Рейсы будут выполняться по вторникам и четвергам на воздушных судах типа "Боинг-737", - сообщили в министерстве.

Ожидается, что с июля частота рейсов будет увеличена до трех раз в неделю.

Также в Минтранспорта отметили, что запуск регулярных рейсов будет способствовать дальнейшему развитию туристического, культурного и делового сотрудничества между Казахстаном и Грузией.

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