Прямой рейс между Астаной и Батуми возобновят в июне
Сегодня, 12:49
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Сегодня, 12:49Сегодня, 12:49
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С июня 2024 года возобновится прямое авиасообщение между Астаной и Батуми, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство транспорта РК.
В ведомстве сообщили, что авиакомпания SCAT с 8 июня планирует возобновить авиасообщение по маршруту Астана – Батуми. Компания будетсовершать два рейса в неделю.
"Рейсы будут выполняться по вторникам и четвергам на воздушных судах типа "Боинг-737", - сообщили в министерстве.
Ожидается, что с июля частота рейсов будет увеличена до трех раз в неделю.
Также в Минтранспорта отметили, что запуск регулярных рейсов будет способствовать дальнейшему развитию туристического, культурного и делового сотрудничества между Казахстаном и Грузией.
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