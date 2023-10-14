Прямое авиасообщение хотят наладить между Казахстаном и Молдовой

Посол Казахстана Алмат Айдарбеков встретился с директором Администрации гражданской авиации Молдовы Василе Сарамет, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Участники встречи обсудили возможности налаживания прямого авиасообщения между Казахстаном и Молдовой с учётом возрастающей активности деловых кругов двух стран.

"Выражена взаимная готовность содействовать подготовке соответствующих предложений к очередному заседанию двусторонней Межправительственной комиссии, запланированному к проведению в 2024 году в Астане.Также состоялся обмен мнениями о возможности присоединения Молдовы к казахстанской инициативе по учреждению Евразийской конференции гражданской авиации (EACAC)", — говорится в сообщении

В завершении встречи Алмат Айдарбеков передал приглашение руководства казахстанской авиационной администрации для участия в предстоящем 28-29 ноября этого года в Алматы региональном семинаре на тему "Глобальный формат представления данных о состоянии поверхности взлетно-посадочной полосы – GRF ИКАО".