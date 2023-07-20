Проживающий в Алматы россиянин чипировал себе мозг дрелью

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Во время операции экспериментатор чудом выжил, потеряв около литра крови из-за нехватки хирургического опыта.

Экпериментатор из Новосибирска, который недавно переехал в Алматы, чипировал себе мозг в домашних условиях — с помощью обычной дрели и подручных средств, передаёт Baigenews.kz со ссылкой на канал Baza.

40-летний Михаил Радуга сделал себе трепанацию прямо дома в Алматы, куда недавно переехал. Ради этого он часами изучал на "Ютубе" видео о работе нейрохирургов и даже попрактиковался на пяти овцах.

Затем Михаил обзавёлся дрелью в хозяйственном магазине и приступил к делу: он просверлил себе голову, фиксируя кожу скрепками, и вживил в мозг электрод.

По словам экспериментатора, во время операции он чудом выжил, потеряв около литра крови из-за нехватки хирургического опыта.

Всё это Михаил проделал с одной целью: он уверен, что электрод, стимулируя моторную кору мозга, поможет ему контролировать осознанные сновидения.

Экспериментатор давно занимается этой темой и уже полтора года планировал обратиться к нейрохирургам для установки импланта, но из-за "уголовных рисков и других известных событий" всё сорвалось.

Поэтому Михаил и решил своими силами "расширить представление о возможностях человека".

Экспериментатор уже получил порцию критики. Об операции узнал консультант-нейрохирург Алекс Грин из Оксфордского университета — он заявил, что мужчина запросто мог умереть или получить инсульт, а теперь ему может грозить развитие эпилепсии.

Что же касается снов, то неясно, действительно ли Михаил научился ими управлять после стольких мучений.