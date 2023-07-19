Проводится проверка законности приватизации имущества КазНАИУ

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Прокуроры проверяют законность отчуждения имущества Казахского национального аграрного исследовательского университета, передаёт Baigenews.kz.

О проверке говорится в ответе Генпрокуратуры на депутатский запрос.

В запросе мажилисменов приводятся доводы о неправомерности реализации некоторых активов, ранее принадлежавших университету (в Алматинской области – земельные участки в Талгарском и Енбекшиказахском районах, в городе Алматы – земельные участки и строения по проспекту Абая).

По данным генерального прокурора Берика Асылова, с 2001-го по 2006 год часть недвижимости университета (земельные участки и административные здания) передавали в пользу третьих лиц по программе приватизации государственного имущества и по другим соглашениям.

По этим фактам прокуратуры города Алматы и Алматинской области назначили проверка.