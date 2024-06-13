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Провести аудит потраченных на строительство EXPO средств пообещал Смаилов

Сегодня, 18:40
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baigenews.kz Сегодня, 18:40
Сегодня, 18:40
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Фото: baigenews.kz

Председатель Высшей аудиторской палаты Алихан Смаилов в кулуарах сената пообещал провести аудит потраченных на строительство EXPO средств, передаёт BaigeNews.kz.

"Мы это тоже проверим. Теперь их доходы увеличились.  Но не могу сказать, что он полностью оправдывает себя", - сказал Смаилов.

В целом, по его словам, функции Высшей счетной палаты сейчас возросли.

"В прошлом году Глава государства возложил на ВАП две дополнительные функции. Это, прежде всего, проведение аудита по управлению активами и освоением местных бюджетов. Во-вторых, проверка и аудит аудиторской деятельности, проводимой другими органами государственного аудита. И мы проводим детальные проверки компаний квазигосударственного сектора. Например, буквально вчера мы доложили о ситуации в сфере транспорта в Мажилисе. В том числе о работе КТЖ. В этом году мы еще раз проверим крупные компании "Самрук-Казына". EXPO - тоже квазигосударственная компания", - заявил он.

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