Провести аудит потраченных на строительство EXPO средств пообещал Смаилов

Председатель Высшей аудиторской палаты Алихан Смаилов в кулуарах сената пообещал провести аудит потраченных на строительство EXPO средств, передаёт BaigeNews.kz.

"Мы это тоже проверим. Теперь их доходы увеличились. Но не могу сказать, что он полностью оправдывает себя", - сказал Смаилов.

В целом, по его словам, функции Высшей счетной палаты сейчас возросли.

"В прошлом году Глава государства возложил на ВАП две дополнительные функции. Это, прежде всего, проведение аудита по управлению активами и освоением местных бюджетов. Во-вторых, проверка и аудит аудиторской деятельности, проводимой другими органами государственного аудита. И мы проводим детальные проверки компаний квазигосударственного сектора. Например, буквально вчера мы доложили о ситуации в сфере транспорта в Мажилисе. В том числе о работе КТЖ. В этом году мы еще раз проверим крупные компании "Самрук-Казына". EXPO - тоже квазигосударственная компания", - заявил он.