Проверка магазинов в Астане: алкоголь несовершеннолетним продали в 7 из 22

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В Астане члены молодёжного движения "Жаңа Адамдар" провели контрольные закупки алкоголя. Несовершеннолетние пытались купить алкоголь в 22 магазинах, в семи из которых им не отказали, передаёт BaigeNews.kz.

В качестве покупателя выступала 17-летняя девочка, внешне явно не имеющая право покупать крепкие напитки.

"Факты продажи фиксировались на видеокамеру. После того, как доказательства продажи спиртного подросткам были представлены продавцам и владельцам магазинов, почти все они принесли публичные извинения и пообещали впредь не совершать подобного. В одном случае продавцы отказались признавать свою вину на камеру и покинули торговый зал, спрятавшись за прилавками. Приехавшая на вызов полиция зафиксировала произошедшее правонарушение", — говорится в сообщении движения.

Активисты "Жаңа Адамдар" отметили, что продолжат проводить контрольные закупки в астанинских магазинах с целью выявления и ликвидации точек продажи алкоголя несовершеннолетним. Факты продажи спиртного детям они будут фиксировать и предоставлять продавцам и владельцам магазинов. На камеру активисты будут требовать признания вины и обещания не совершать нарушения в будущем. В случае неоднократного нарушения закона в одном и том же месте молодёжь обещает всеми законными способами гражданского протеста маркировать и блокировать точку продажи.