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Проверить запрет на выезд из Казахстана можно в новом мобильном приложении

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baigenews.kz/Артём Чурсинов Сегодня, 20:29
Сегодня, 20:29
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Фото: baigenews.kz/Артём Чурсинов

Казахстанцы могут проверить запрет на выезд в мобильном приложении АИС ОИП (Автоматизированной информационной системы органов исполнительного производства), разработанном министерством юстиции совместно с республиканской палатой частных судебных исполнителей, передаёт BaigeNews.kz.

"АИС ОИП предоставляет гражданам РК удобный и оперативный доступ к надёжной информации в области исполнительного производства, приложение интегрировано с системами заинтересованных государственных органов", - сообщили в Минюсте.

Пользователям доступны:

  • Поиск информации в Едином реестре должников и оплата судебной задолженности;
  • Проверка наличия временных ограничений на выезд, проверка арестов и обременений;
  • При полной оплате задолженности в течении 30 минут в онлайн формате снимаются меры обеспечения (запрет на выезд, запрет на регистрационные действия, нотариальные действия, участие в госзакупках);
  • Поиск исполнительного документа, отслеживание его статуса и местонахождения;
  • Получение постановления судебного исполнителя на мобильное устройство через сканирование QR-кода.

"Мобильное приложение значительно упростит взаимодействие граждан с исполнительными органами и обеспечит доступ к точной и актуальной информации", - убеждены в ведомстве.

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