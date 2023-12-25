Проверить запрет на выезд из Казахстана можно в новом мобильном приложении
Сегодня, 20:29
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Сегодня, 20:29Сегодня, 20:29
75Фото: baigenews.kz/Артём Чурсинов
Казахстанцы могут проверить запрет на выезд в мобильном приложении АИС ОИП (Автоматизированной информационной системы органов исполнительного производства), разработанном министерством юстиции совместно с республиканской палатой частных судебных исполнителей, передаёт BaigeNews.kz.
"АИС ОИП предоставляет гражданам РК удобный и оперативный доступ к надёжной информации в области исполнительного производства, приложение интегрировано с системами заинтересованных государственных органов", - сообщили в Минюсте.
Пользователям доступны:
- Поиск информации в Едином реестре должников и оплата судебной задолженности;
- Проверка наличия временных ограничений на выезд, проверка арестов и обременений;
- При полной оплате задолженности в течении 30 минут в онлайн формате снимаются меры обеспечения (запрет на выезд, запрет на регистрационные действия, нотариальные действия, участие в госзакупках);
- Поиск исполнительного документа, отслеживание его статуса и местонахождения;
- Получение постановления судебного исполнителя на мобильное устройство через сканирование QR-кода.
"Мобильное приложение значительно упростит взаимодействие граждан с исполнительными органами и обеспечит доступ к точной и актуальной информации", - убеждены в ведомстве.
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