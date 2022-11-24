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Проверить обоснованность приватизации ряда энергетических объектов поручил Генпрокуратуре премьер
В Правительстве под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова состоялось очередное заседание Комиссии по демонополизации экономики, передаёт BaigeNews.kz. На нём премьер поручил Генеральной прокуратуре проверить обоснованность приватизации ряда энергетических объектов страны.
Участники обсудили также условия возврата в республиканскую собственность финансовой организации, ранее переданной из квазигосударственного сектора в конкурентную среду по заниженной стоимости. В настоящее время по данному факту проводится соответствующее расследование.
Кроме того, рассмотрены меры антимонопольного реагирования в отношении ряда компаний, работающих в сферах производства промышленных продуктов для нужд сельского хозяйства и цифровых медицинских систем.
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