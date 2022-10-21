Проведение Центрально-Азиатских игр возобновят в ближайшие два года

В Сеуле в рамках Генеральной ассамблеи Ассоциации национальных Олимпийских комитетов (АНОК) представители Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана договорились возобновить проведение Центрально-Азиатских игр, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Стороны условились совместно разработать спортивную программу, а так же провести Игры в ближайшие два года.

Страна-хозяйка соревнований и даты будут определены позже.

Кроме того, между сторонами достигнута договоренность по выработке механизмов для улучшения индивидуальных и совместных подготовок стран к 2023 году, который будет квалификационным этапом на пути к Олимпийским играм Париж-2024.

Для этой цели стороны решили использовать спортивные объекты Центральной Азии на взаимовыгодных условиях.

Казахстан с 2015 года председательствует в Олимпийском Совете Азии по Центрально-Азиатскому региону. Всего по распределению ОСА в регион входят семь стран: Казахстан, Афганистан, Иран, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.