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pixabay.com / иллюстративное фото Сегодня, 07:42
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Сегодня, 07:42
233
Фото: pixabay.com / иллюстративное фото

Процедуру уплаты налогов упростят продавцам с маркетплейсов — КГД

С 1 июля 2023 года в Казахстане планируется запустить пилотный проект, в рамках которого индивидуальным предпринимателям, торгующим на маркетплейсах, упростят процедуру уплаты налогов с дохода, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegrаm-канал Q-channel.

Речь идёт об индивидуальных предпринимателях, работающих в рамках специального налогового режима на основе упрощённой декларации и розничного налога, и торгующих товарами на таких крупных электронных торговых площадках, как Kaspi Магазин, Halyk Market, Wildberries, Ozon и других. 

Как сообщил руководитель управления цифровых активов Комитета госдоходов Нуржан Куандыков, с вышеназванными маркетплейсами в настоящее время ведутся переговоры и они согласились участвовать в пилотном проекте. Участие в проекте для ИП на добровольной основе.

"Электронная торговая площадка будет отправлять уведомление своим продавцам. Если конкретный продавец согласен участвовать в пилотном проекте, то площадка будет передавать в КГД сумму, на которую данный налогоплательщик реализовал товаров за месяц на данном маркетплейсе. КГД с этой суммы будет исчислять сумму налога, который передаст банкам-партнёрам. Банки направят push-уведомление налогоплательщику, который, получив уведомление, оплачивает налоги в своём банковском приложении", — рассказал Нуржан Куандыков. 

По его словам, такая схема позволит налогоплательщикам равномерно ежемесячно оплачивать налоги с дохода, а не разом за полугодие. 

"Как раз к концу налогового периода большая часть положенных налогов будет уплачена. Одно из преимуществ для налогоплательщиков-участников проекта —  КГД будет осуществлять предзаполнение налоговой формы на основании полученных сведений и налогоплательщику не нужно будет тратить время на заполнение формы в части сбора цифр по полученному доходу, исчисления налогов по электронной торговле", — сказал Куандыков.

Налогоплательщик сможет корректировать предзаполненную декларацию, а также сможет вернуть ошибочно уплаченную сумму налогов. 

По расчётам КГД, в проекте могут принять участие около 10 тыс. индивидуальных предпринимателей.

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Сегодня, 07:42
233
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