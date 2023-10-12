Процедуру получения статуса кандас упростили в Казахстане

Мобильное приложение Kutty Meken запущено в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения РК.

Это мобильное приложение упрощает процесс оказания госуслуги по присвоению статуса кандаса этническим казахам.

"С его помощью этнические казахи, находящиеся за рубежом, могут подать заявление на получение статуса кандас, не выезжая за пределы территории страны, в которой они находятся", - сообщили в Минтруда.

Пользователи смартфонов на операционных системах Android и IOS могут скачать приложение в Play Market и App Store.