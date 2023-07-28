Прототип первого в Казахстане электрокара собрали в Шымкенте

Фото: otyrar.kz

Шымкентские инженеры собрали прототип электрокара. Машина за семь секунд разгоняется до 100 километров в час, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Otyrar.kz.

Над проектом около года трудились 15 человек. Собранный с нуля электромобиль назвали Kemet Automotive.

"Нажимаем тормоз, после пуш старт. Машина заводится и показывает все необходимые знаки. По городу ездить на ней пока нельзя, потому что нет госномера. Во всех автомобилях, когда включается драйв, нужно отпускать тормоз, и машина едет. А у нас по другому. Мы включаем драйв и пока на газ не нажмём, машина не едет. Это на светофорах и в пробках очень удобно, вам не нужно держать тормоз", - рассказал главный инженер Ерлан Рахмуталлаев.

Дизайн электрокара инженеры разрабатывали самостоятельно. Машина полностью заряжается за ночь. Энергии хватит, чтобы проехать около 300 километров.

"Руль у нас от Chevrolet Malibu, сидения из Range Rover, задние балки от BMW. Мозг управления сами придумали и зарядка наша. Кнопки из Mercedes, они тоже продаются", - поделился главный инженер.

Первый прототип электрокара местные мастера подготовили для компании из Африки. По словам производителей, в Казахстане продавать электрокары они пока не могут – нет сертификации для таких авто. Заинтересовались шымкентским изобретением и предприниматели из Таиланда. Энтузиасты ведут переговоры с партнёрами из Кыргызстана и Узбекистана.