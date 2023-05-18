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"Проткнули собаку арматурой": полиция прокомментировала инцидент Сегодня, 14:32
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Сегодня, 14:32
367

"Проткнули собаку арматурой": полиция прокомментировала инцидент

В соцсети распространилась фотография собаки, получившей травму арматурой в Атырау, передаёт BaigeNews.kz. Снимки пострадавшего животного опубликовал в Instagram неравнодушный житель.

"Как только получил сообщение, незамедлительно помчался на место, так как промедление могло привести к смерти вследствие потери крови. По приезду поняли, что это арматура от заземления, и пёсика буквально насадили на неё", - написал он в соцсетях.

В полиции провели проверку и выяснили, что животное само получило травму. 

"По данному факту сотрудниками отдела криминальной полиции УП города Атырау проведена проверка.В результате по видеозаписи выяснилось, что 17 мая около 12:00 собака сама получила травму", - говорится в сообщении. 

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Сегодня, 14:32
367
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