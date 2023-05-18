"Проткнули собаку арматурой": полиция прокомментировала инцидент

В соцсети распространилась фотография собаки, получившей травму арматурой в Атырау, передаёт BaigeNews.kz. Снимки пострадавшего животного опубликовал в Instagram неравнодушный житель.

"Как только получил сообщение, незамедлительно помчался на место, так как промедление могло привести к смерти вследствие потери крови. По приезду поняли, что это арматура от заземления, и пёсика буквально насадили на неё", - написал он в соцсетях.

В полиции провели проверку и выяснили, что животное само получило травму.