Противопаводковые работы продолжаются в четырех областях Казахстана

В Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областях продолжаются противопаводковые и дезинфекционные работы в осушенных домах и территориях, передаёт BaigeNews со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям нашей страны.

В г.Петропавловск Северо-Казахстанской области продолжаются работы по откачке талой воды из оставшихся подтопленных дворовых территорий. Всего откачано 128 170 куб. метров.

В г. Кульсары Жылыойского района, поселке Индербор Индерского района, селе Жалгансай Махамбетского района Атырауской области из подтопленных территорий откачано 173 179 куб. метров воды. Ведется круглосуточный мониторинг уровня воды реки Жайык. Уложено 5 400 мешкотар и 380 тонн инертных материалов. В селе Жалгансай продолжаются работы по укреплению и возведению защитных дамб. Все эвакуированные жители села Жалгансай вернулись свои дома.

В селах Куйлыс и Жайсанбай Иргизского района Актюбинской области уложено 5 150 мешкотар и 164 тонн инертных материалов. Берегоукрепительные работы продолжаются.

В городе Уральск Западно-Казахстанской области продолжается откачка талой воды из дачных домов в круглосуточном режиме с помощью мощных переносных насосных станций. За сутки и ночное время откачана 266 693 куб.метров воды.

По республике вернулись в свои дома эвакуированные 61 860 человек, в пунктах временного размещения остаются 5 341 человек. Отведено и откачано более 24,9 млн куб метров талой воды, проведена укладка 8 млн мешкотар и 1,5 млн тонн инертных материалов.

В противопаводковых работах задействовано 4 276 человек и 651 единиц техники, 248 водооткачивающих средств и 56 плавательных средств, 4 воздушных судов.