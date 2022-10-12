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pixabay.com Сегодня, 12:26
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Фото: pixabay.com

Против детской бедности выступили депутаты НПК

Депутатский запрос от фракции "Народной партии Казахстана" на имя премьер-министра Казахстана Алихана Смаилова направили мажилисмены, сообщает BaigeNews.kz.

Депутаты в своём запросе напомнили, что 2022 год объявлен президентом Годом детей. Однако, по мнению представителей НПК, проблемы в сфере детства и неразрывно связанного с ним материнства лежат вне фокуса центральных уполномоченных государственных органов.

"Да, мы видим всё ту же социальную помощь, часто недостаточную, в режиме все того же собеса. Но принципиально новое видение и концепцию развития материнства и детства, основанную на идеологии инвестиций в человеческий капитал, мы не видим. Нет ответа и предложений по проблеме детской бедности", — заявили они.

Депутаты указали, что миллион казахстанских детей пребывают в бедности, и это каждый шестой ребенок в стране. Это сухие цифры ЮНИСЕФ, так и не оспоренные государственными органами.

"Снижение реальных доходов населения, рост цен на первоочередные товары и услуги, отсутствие качественной и доступной инфраструктуры детского развития в виде спортивных, культурных, научно-технических секций и кружков, препятствуют полноценному развитию всех детей страны — из многодетных, неполных и полных семей", — считают депутаты.

Притом что дети не могут ждать наступления лучших условий для развития.

"Детство считается уникальным периодом, своего рода окном возможностей, когда закладываются фундамент для успешности в будущем или, наоборот, необратимые негативные последствия во взрослой жизни. Выдающиеся задатки педагогов, врачей, спортсменов и ученых, которые заложены в детях, мы можем не увидеть в будущем", — отметила группа депутатов от НПК.

Авторы обращения считают, что сегодня требуется новая модель инвестиций в человеческий капитал, в развитие детства на долгосрочный период — в среднем на 20 лет. В этом направлении логичным им представляется принять Национальный проект "Инвестиции в развитие материнства и детства".

"Благополучателями этого проекта должны стать все без исключения дети и семьи с детьми страны", — подчеркнули депутаты от Народной партии Казахстана.

В связи с этим депутаты Народной партии Казахстана предлагают:

  • объявить национальным приоритетом развитие материнства и детства; принять соответствующий национальный проект "Инвестиции в развитие материнства и детства";
  • первым этапом этого проекта должна стать национальная программа по искоренению детской бедности;
  • продлить оплачиваемый период ухода за ребенком до трёх лет;
  • ввести универсальное детское пособие до 18 лет как безусловную поддержку всех детей;
  • разработать и внедрить детскую потребительскую корзину, реально отвечающую жизненным, физиологическим, образовательным, социальным, культурным и прочим потребностям ребенка;
  • доработать программу финансирования детских спортивных секций "ArtSport" и принять меры по скорейшему восстановлению.

Запрос на имя премьер-министра подписали депутаты фракции "Народной партии Казахстана" А. Скакова, А. Конуров, Ж. Ахметбеков, Г. Кулахметов, М. Магеррамов, А. Милютин, Г. Нугманова, А. Паяев, Е. Смайлов, И. Смирнова.

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#дети #социальная помощь #партии #Премьер-министр
Журналист
Сегодня, 12:26
350
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