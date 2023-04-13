Протез ноги для 12-летнего алматинца приобрёл фонд "Қазақстан халқына"

Общественный фонд "Қазақстан халқына" приобрёл инновационный протез ноги 12-летнему жителю Алматы Жасулану Саттаркулу, передаёт BaigeNews.kz.

Как рассказали в фонде, в 2019 году мальчика на пешеходном переходе сбил водитель "КамАЗа", который проехал на красный сигнал светотофора. По словам мамы мальчика Толкынай Бектеновой, врачи три месяца боролись за жизнь её сына и его ногу. Но из-за тяжёлой травмы ребёнку пришлось ампутировать левую ногу.

Накануне мальчику по индивидуальным параметрам изготовили новый протез.

"Мы были наслышаны о том, что фонд "Қазақстан халқына" обеспечивает детей современными протезами. Поэтому в начале этого года обратились и получили положительный ответ. Старый протез за три года очень просел. К тому же Жасулан резко подрос и протез стал мал. Были сделаны замеры, мы тестировали протез и вот получили современный, супер легкий и прочный протез. С ним он стал еще более уверенным и сильным", – рассказала Толкынай Бектенова.

Жасулан из многодетной семьи. До ДТП он занимался боксом и плаванием. После ампутации он продолжил заниматься спортом и недавно на республиканском чемпионате среди подростков по пара-плаванию, занял второе место, тем самым защитил звание кандидата в мастера спорта. В будущем мальчик мечтает стать параолимпийским чемпионом по плаванию.

Новый протез позволит мальчику уверенно передвигаться – посещать школу и кружки, бегать и отдыхать. Гильза для протеза выполнена из карбона, с мягким пластиком внутри, также в комплекте карбоновая стопа и гидравлический коленный модуль, все комплектующие влагоустойчивы.

За счёт средств фонда "Қазақстан халқына" с прошлого года 78 детей и представителей молодёжи в возрасте до 29 лет получили инновационные протезы на общую сумму 784,8 миллиона тенге. Изготовлением протезов занимаются партнёры фонда – отечественные протезно-ортопедические компании Medicare International и "Фармас".