Протестующие в Жанаозене отказались от трудоустройства - "ОзенМунайГаз"

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В городе Жанаозен продолжаются переговоры компании "ОзенМунайГаз" с протестующими работниками, передает BaigeNews.kz. На этот раз уволенным сотрудникам предложили трудоустройство на нескольких предприятиях, на что они ответили отказом.

"Согласно конкурсным процедурам победитель конкурса ТОО "Кезби" готово принять в штат высвобождаемых работников с сохранением условий труда. Однако 2 апреля 80 работников ТОО "БерАли Мангистау Company" собрались на производственной базе и безапеляционно потребовали признать победителем тендера свою компанию. 4 апреля около 100 уволенных работников ТОО собрались уже перед зданием АО "ОзенМунайГаз" и записали видеообращение на имя Президента РК. С уволенными работниками встретились главный юрист и руководитель отдела кадров ТОО "КезБи", которые призвали их завершить свою акцию и приступить к работе на тех же условиях, которые были у них в период работы в ТОО "БерАли Мангистау Company". Однако, предложение представителей ТОО "КезБи" было отвергнуто", - сообщили в пресс-службе ОМГ.

В АО "ОзенМунайГаз" в целях создания дополнительных рабочих мест на сэкономленные средства были запрошены коммерческие предложения от 5 компании, и был заключен договор с одной из них - ТОО "Ай-Бис", как предложившей наименьшую сумму.

"6 апреля с вновь собравшимися уволенными работниками встретились генеральный директор АО "ОзенМунайГаз" и заместитель директора ТОО "Ай-Бис". Собравшимся было предложено перейти в ТОО "Ай-Бис" на тех же условиях. Однако предложение, как и в случае с предложением ТОО "КезБи", было отвергнуто. Мы призываем работников действовать в правовом поле и рассмотреть возможность перехода в компании-победители тендеров", - говорится в сообщении компании.

Ранее, с 1 по 3 апреля 2023 года на производственной базе ТОО "БерАли Мангистау Company" в Жанаозене собрались около 100 работников. Причиной протеста стало то, что работодатель объявил о массовом увольнении с 3 апреля.